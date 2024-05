Giro d’Italia 2024, Daniel Martinez: “Sono andato in crescendo, ho lavorato tanto per questo obiettivo”

Daniel Martinez ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera. Il colombiano della Bora-Hansgrohe è il primo degli umani in questo Giro d’Italia: domani a Roma è certo di salire sul secondo gradino del podio, rimanendo l’unico in tutto il gruppo a stare sotto i dieci minuti dal dominatore assoluto Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

“Ho lavorato davvero tanto per raggiungere questo obiettivo – ha affermato ai media colombiani al termine della tappa – Qualche volta le cose non sono andate come avremmo voluto, ma nella vita bisogna continuare, resistere. E bene, oggi grazie a dio possiamo dire che abbiamo avuto una buona performance. Oggi i miei figli erano ad assistermi, il miglior progetto della mia vita. Ho pensato a loro tutta la gara, magari un giorno rivedranno la gara e ricorderanno“.

“Credo di essere andato in crescendo in questo Giro d’Italia – prosegue Martinez – Ma continuerò ad andare passo dopo passo, proseguirò per la mia strada, con il mio passo, con qualsiasi cosa vorrà Dio. I momenti più difficili? Tanti. All’inizio del Giro non ero in grande condizione, ho iniziato con un piccolo problemino fisico. Poi quando con una caduta ho avuto un fastidio alla spalla che mi sono portato dietro per un po’, e l’altro giorno in cui mi sono ritrovato da solo“.