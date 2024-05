Giro d’Italia 2024, Alexey Lutsenko si ritira dopo la crisi a Prati di Tivo. Fortunato unico capitano dell’Astana

Alexey Lutsenko non è ripartito al Giro d’Italia. Il corridore kazako non si è presentato ai nastri di partenza della nona tappa, che propone 214 chilometri da Avezzano a Napoli (sulla carta una frazione adatta o a una fuga o ai velocisti). L’alfiere dell’Astana ha così abbandonato la Corsa Rosa in prossimità della conclusione della prima settimana di gare, alla vigilia del giorno di riposo.

Il 31enne, sulla carta capitano designato della sua formazione, era andato in crisi nella giornata di ieri lungo la salita conclusiva di Prati di Tivo, giungendo al traguardo con un ritardo di 2’21” dallo sloveno Tadej Pogacar e scivolando così all’undicesimo posto della classifica generale con uno svantaggio di 6’20” nei confronti della maglia rosa.

Lorenzo Fortunato è così diventato ufficialmente il capitano dell’Astana. Il 28enne bolognese, che nel 2021 si impose sullo Zoncolan, è al momento settimo in graduatoria a 5’15” da Pogacar ed è il secondo italiano in classifica, subito alle spalle di Antonio Tiberi (sesto a 4’23”). Il ciclista italiano potrebbe togliersi delle soddisfazioni visto il suo potenziale in salita.