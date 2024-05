Giro del Delfinato 2024: il percorso e le otto tappe ai raggi X. Crono di 30 km e poi finale tutto in salita

Dopo il Giro d’Italia l’attenzione si sposta ora sul Tour de France. Una delle corse più importanti in vista della Grande Boucle sarà sicuramente il Giro del Delfinato, una tappa fondamentale per la preparazione per chi lotterà per la conquista della maglia gialla. Otto tappe da Saint-Pourçain-sur-Sioule a Plateau des Glières. Andiamo a scoprirle tutte nel dettaglio.

2 GIUGNO, PRIMA TAPPA: SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE – SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (174,8 KM)

Saranno i velocisti a giocarsi la prima vittoria? Difficile dirlo, perchè sono presenti 3 GPM, ma soprattutto il circuito finale è decisamente tortuoso e può nascondere delle insidie. Attenzione soprattutto allo strappo 1 km al 6/7% a dieci chilometri dall’arrivo. Da capire come si organizzeranno le squadre dei velocisti e chi di loro riuscirà a restare nelle posizioni di vertice.

3 GIUGNO, SECONDA TAPPA: GANNAT – COL DE LA LOGE (142 KM)

Il finale è decisamente scoppiettante e può riservare delle sorprese. Perfetta per coloro che amano gli arrivi in leggera salita, ma anche i big potranno mettersi in luce in una possibile volata a ranghi ristretti. Negli ultimi venticinque chilometri sono presenti la Côte de Saint-Georges-en-Couzan (7 km al 5,8%), il Col de la Croix Ladret (3,1 km al 6,1%) ed il finale sul Col de la Loge (3km al 3,7%)

4 GIUGNO, TERZA TAPPA: CELLES-SUR-DUROLLE – LES ESTABLES (181,2 KM)

Una tappa molto simile alla precedente e attenzione agli amanti delle fughe, perché è proprio perfetta per loro. Il finale è in continua salita, con quasi quattro chilometri a poco più del 5%. Il giorno dopo c’è la crono e bisognerà capire il gruppo vorrà gestire questa frazione.

5 GIUGNO, QUARTA TAPPA: SAINT-GERMAIN-LAVAL – NEULISE (34,4 KM)

Ecco la prima tappa che può dare uno scossone alla classifica generale. Si tratta di una cronometro molto lunga. Il percorso è comunque mosso e tortuoso, con 2.5 km di salita al 3.5% verso Pinay, ma soprattutto l’ultimo strappo di circa 500 metri al 6% posto vicino all’arrivo.

6 GIUGNO, QUINTA TAPPA: AMPLEPUIS – SAINT-PRIEST (200,2 KM)

Dopo le fatiche contro il tempo una tappa che dovrebbe essere abbastanza rilassante. Ci sarà certamente una fuga, ma le squadre dei velocisti la controlleranno per poi giocarsi la vittoria sul traguardo di Saint-Priest.

7 GIUGNO, SESTA TAPPA: HAUTERIVES – LE COLLET D’ALLEVARD (173,2 KM)

Ed eccolo qui il primo vero arrivo in salita del Giro del Delfinato 2024. Si comincia scalando il Col du Granier (8.9 km al 5.4%, max 8%) e si arriva sul Collet d’Alevard: 11,1 km con una pendenza media del 9,1% e con punte anche del 13%. Chi vuole vincere il Delfinato deve passare da questa tappa.

8 GIUGNO, SETTIMA TAPPA: ALBERTVILLE – SAMOËNS 1600 (145,5 KM)

Ed eccola qui la tappa regina del Giro del Delfinato 2024. Sono solo 155 chilometri, ma è un continuo sali e scendi, dovendo passare su numerose salite. Si comincia con il Col des Saisies (9km a quasi il 7%), poi tocca al Côte d’Arâches (6km al 7%), poi il Col de la Ramaz (14km al 7%) ed alla fine la salita finale verso Samoens. Un tratto di circa 7.5 km al 10%, ed un primo chilometro al 12.5% di media e con punte al 15%.

9 GIUGNO, OTTAVA TAPPA: THÔNES – PLATEAU DES GLIÈRES (152,5 KM)

Cala il sipario sul Delfinato 2024, ma può ancora succedere di tutto. Si parte già con il Col de la Forclaz de Montmin (7.1 km al 7.3%, ultimi 3.8 km al 9.8%, max 13%), poi nella seconda parte del percorso il Mont Salève (12.5 km al 6.8%). Si arriva al finale di Plateau des Glières con una salita di 9.4 km al 7.1% e con punte anche al 12%.