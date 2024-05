Ginnastica artistica, la gioia delle Fate: “Oro a squadre, lo dedichiamo ad Asia. Orgogliose di quello che siamo”

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. La nostra Nazionale si è imposta di forza di fronte al proprio pubblico della Fiera di Rimini, imponendosi con il rilevante punteggio di 164.162 e battendo la Gran Bretagna di due lunghezze. Il Bel Paese ha vinto il titolo per la terza volta nella propria storia dopo i sigilli del 2006 e del 2022. Grande gioia per le ragazze del DT Enrico Casella, che hanno poi espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai.

Manila Esposito è stata la ragazze copertina di questa rassegna continentale, visto che ha conquistato quattro medaglie d’oro (concorso generale individuale, trave, corpo libero e oggi la squadra): “Un Europeo bellissimo, ma l’emozione più grande è l’oro a squadre: siamo rimaste unite nonostante il problema che c’è stato: faccio un grande in bocca al lupo ad Asia, la medaglia di oggi la dedichiamo a lei. Gareggiare in casa è stata un’emozione unica: ogni volta che guarderò queste medaglie mi ricorderò di questo bellissimo Europeo”.

Elisa Iorio, ieri argento alle parallele asimmetriche, ha poi proseguito: “Le emozioni sono tantissime, gareggiare in casa ha reso il tutto ancora più bello con un pubblico colmo di persone che tifavano e urlavano per noi. Non possiamo essere più fiere e orgogliose di quello che stiamo creando e come stiamo crescendo tutte insieme. Spero vivamente che questa cosa continui. Sono orgogliosa di tutte quante e dell’Italia in sé“.

Grande gioia anche da parte di Angela Andreoli, ieri capace di mettersi al collo uno splendido bronzo al corpo libero, che ha avuto l’onore di eseguire l’ultimo esercizio dell’atto conclusivo: “Avevo l’ultimo esercizio per chiudere la finale, ero emozionato e ho dato il massimo. Abbiamo raggiunto un grande risultato e sono fiera della squadra che siamo“.