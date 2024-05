Fury-Usyk, Mondiale pesi massimi 2024: programma, orario, tv, streaming

Tyson Fury contro Oleksandr Usyk. La sfida è tutta qui, e andrà in scena sul Ring of Fire, com’è stato definito quello di Riyadh, in Arabia Saudita. Sarà una battaglia del tutto cruciale, perché mette in palio quattro cinture mondiali dei pesi massimi.

Sono stati tanti, per non dire tantissimi, i rinvii di questo combattimento. E dietro anche le trame, per l’uno che vuole confermare di essere l’uomo del destino della categoria, per l’altro che vuole ancora una volta dimostrare di sapere cosa significa entrare nella gloria del pugilato. Tutto da vedere sul ring dove, sabato, i due non se le manderanno senz’altro a dire (e, a parole, non si sono già particolarmente frenati).

Guarda Fury-Usyk su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il combattimento tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk si svolgerà sabato 18 maggio, con la riunione che partirà quando in Italia saranno le ore 15:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FURY-USYK, MONDIALE PESI MASSIMI

Sabato 18 maggio

Ore 18:00 circa Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk – Mondiale IBF, WBA, WBC e WBO For the IBF, WBA, WBC and WBO heavyweight titles

Undercard

Jai Opetaia vs. Mairis Briedis – Mondiale IBF massimi leggeri

Joe Cordina vs. Anthony Cacace – Mondiale IBF superpiuma

Frank Sanchez vs. Agit Kabayel – massimi

Moses Itauma vs. Ilija Mezencev – massimi

Mark Chamberlain vs. Joshua Wahab – leggeri

Sergey Kovalev vs. Robin Sirawn Safar – mediomassimi

Daniel Lapin vs. Octavio Pudivtr – mediomassimi

David Nyika vs. Michael Seitz – massimi leggeri

Isaac Lowe vs. Hasibullah Ahmadi – piuma

CALENDARIO FURY USYK, MONDIALE PESI MASSIMI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport