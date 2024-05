F1, Verstappen verso la Mercedes? La risposta di Toto Wolff

Siamo arrivati al primo appuntamento europeo del Mondiale di Formula 1 2024. In questo fine settimana si corre il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024 a Imola, ma già quest’anno diverse carte in tavola sono cambiate: si parla tanto della questione Adrian Newey, con il grande ingegnere che ha lasciato la Red Bull.

A proposito del futuro della Mercedes ha parlato Toto Wolff a Sky Sport F1, che ha toccato anche il tema Max Verstappen: “Dobbiamo capire la macchina, abbiamo fatto passi avanti, siamo veloci nelle curve lente, mentre in altre piste siamo veloci in curve veloce, è una questione di bilanciamento. Due anni fa su questo circuito abbiamo fatto terzo e quarto su questo circuito dietro alle Red Bull, ora siamo dietro anche a Ferrari e McLaren. Verstappen? In questo momento è importante concentrarsi sulla nostra macchina, con George e Lewis abbiamo una vettura che non va come volevamo, quindi più che sui piloti ci vogliamo concentrare sul miglioramento delle nostre performance“.

VIDEO – TOTO WOLFF RISPONDE SU VERSTAPPEN