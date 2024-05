F1, risultati e classifica FP3 GP Imola 2024: uno-due McLaren fa paura. 3° Sainz davanti a Leclerc, 6° Verstappen

Termina la terza sessione di prove libere del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito del Santerno la FP3 ha dato modo ai piloti di testarsi in vista delle qualifiche odierne (ore 16.00) e anche della gara di domani, per comprendere al meglio il funzionamento delle gomme. Vero è che per domenica c’è l’incognita meteo da non sottovalutare.

La Ferrari andava in cerca di conferme dopo il primo giorno del week end piuttosto confortante. Il monegasco Charles Leclerc aveva ottenuto i migliori tempi nella FP1 e nella FP2, mettendo in mostra un’ottima progressione con le gomme morbide e consistenza con le medie. I tecnici del Cavallino Rampante hanno lavorato per dare a Charles più confidenza nel primo settore del tracciato.

A proposito di messa a punto, è stato notevole l’agire della Red Bull. Ieri l’olandese Max Verstappen era decisamente nervoso: tanti errori quelli di Max nel tentativo di massimizzare la prestazione, frutto di una RB20 particolarmente instabile sul posteriore. La macchina anglo-austriaca aveva messo in mostra una grande velocità nel primo settore, ma andava in crisi nella zona delle Acque Minerali.

C’era attesa anche per la McLaren, decisamente performante con il britannico Lando Norris. Vincitore dell’ultimo GP di Miami, Lando aveva fatto vedere nel day-1 un grande feeling con la monoposto di Woking ed è tra i candidati alla pole-position di oggi.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP IMOLA F1 2024

1 Oscar PIASTRI McLaren1:15.529 6

2 Lando NORRIS McLaren+0.300 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.538 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.558 5

5 George RUSSELL Mercedes+0.566 6

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.837 6

7 Alexander ALBON Williams+0.941 5

8 Esteban OCON Alpine+0.952 5

9 Lance STROLL Aston Martin+1.014 6

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.018 4

11 Daniel RICCIARDO RB+1.031 5

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.102 4

13 Yuki TSUNODA RB+1.139 5

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.166 5

15 Logan SARGEANT Williams+1.265 5

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.394 3

17 Lewis HAMILTON Mercedes+1.431 4

18 Fernando ALONSO Aston Martin+1.810 3

19 Pierre GASLY Alpine+1.832 5

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.362 6