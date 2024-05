F1, Helmut Marko: “Stupito dalla velocità della Ferrari, ma non siamo preoccupati”

Non è stato un primo giorno da incorniciare per la Red Bull a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito del Santerno le Ferrari hanno ben impressionato e soprattutto Charles Leclerc è stato autore dei migliori tempi nella FP1 e nella FP2. La Rossa, per questo week end, ha portato aggiornamenti significativi sulla propria vettura che sembravano aver funzionato.

Di contro, le due RB20 dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez non hanno rubato l’occhio e sono state insolitamente instabili al posteriore. Segno che qualcosa nel set-up andrà rivisto per le qualifiche odierne. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport Deutschland, il consulente di Red Bull, Helmut Marko.

“Non è stato un buon inizio di week end per noi. Abbiamo trovato delle difficoltà in aderenza sia con le soft che con le medie. Anche nei long run siamo stati più lenti di un secondo rispetto a Leclerc. Non mi aspettavo una Ferrari così competitiva qui. Devo ammettere che gli aggiornamenti che hanno portato mi hanno colpito“, ha ammesso il manager austriaco.

“Abbiamo avuto qualche problema di troppo, ma non siamo preoccupati. Parliamo di settori specifici della pista. Se riusciremo a mettere tutto insieme penso che saremo almeno di due decimi davanti a tutti“, ha concluso Marko.