F1, il sabato di Miami inizia con la Sprint Race con Leclerc all’attacco di Verstappen, poi di nuovo qualifiche

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato Miami International Autodrome andrà in scena un sabato tutto da vivere. Il programma è quanto mai fitto e, non ultimo, saranno consegnati i primi punti del weekend della Florida.

La giornata prenderà il via alle ore 18.00 italiane (le ore 12.00 locali) con la Sprint Race, mentre alle ore 22.00 si inizierà a pensare alla gara di domani, dato che andranno in scena le qualifiche che comporranno lo schieramento di partenza del Gran Premio di Miami. Un programma quanto mai ricco che ci regalerà un sabato davvero emozionante.

Cosa dovremo aspettarci dalla Sprint Race odierna? Dopo quanto visto nella Sprint Qualifying di ieri, in pole position scatterà Max Verstappen che ha piazzato la migliore prestazione in 1:27.641 con 108 millesimi su Charles Leclerc, quindi terzo Sergio Perez a 235 davanti a Daniel Ricciardo quarto a 403. Quinta posizione per Carlos Sainz a 462 millesimi davanti a Oscar Piastri, Lance Stroll, Fernando Alonso e Lando Norris che chiude nono a 831. Addirittura in sesta fila le due Mercedes.

Alle ore 22.00, infine, sarà la volta delle qualifiche in vista del Gran Premio di domani. Le carte in tavola non potranno cambiare in maniera radicale, dato che non ci saranno ulteriori sessioni di prove libere nelle quali provare nuovi accorgimenti sulle vetture. Per questo motivo quello che abbiamo visto oggi potrebbe essere ripetuto anche nella serata (italiana) di domani. La Ferrari, quindi, proverà di nuovo l’assalto alla Red Bull.