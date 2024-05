A che ora la F1 oggi su TV8, GP Miami 2024: programma in chiaro Sprint e qualifiche in differita

Quando si disputa la Sprint, il sabato è una giornata frenetica per piloti e team di Formula 1. Quello del Gran Premio di Miami rappresenterà una nuova opportunità per capire se il cambio di programma deciso durante l’inverno si efficace o meno.

LA DIRETTA LIVE DI SPRINT E QUALIFICHE DI F1 ALLE 18.00 E ALLE 22.00

A differenza dello scorso anno, il sabato si apre con la Sprint. La mini-gara si terrà nel cuore della giornata della Florida (il pomeriggio in Europa) e precederà le qualifiche al GP, che invece andranno in scena nella serata nostrana.

Pertanto, si arriverà alla sessione atta a determinare la griglia di partenza del Gran Premio avendo già archiviato l’evento complementare. La classifica del Mondiale sarà già cambiata rispetto a quella con cui si è arrivati a Miami. Dunque, come seguire le qualifiche e la Sprint in TV?

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta la Sprint, prima della quale saranno proposte in differita le qualifiche sprint. Inoltre permarrà la differita per le qualifiche del Gran Premio di Miami.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta sprint e qualifiche della Florida. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la sprint in diretta e le qualifiche in differita, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

A CHE ORA LA F1 OGGI SU TV8

Sabato 4 maggio (orari italiani)

Ore 15.50 F1, Sprint Qualifying – Differita tv in chiaro.

Ore 17.55 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro.

Ore 23.25 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

DIRETTE SKY SPORT F1 GP MIAMI 2024

Sabato 4 maggio (orari italiani)

Ore 18.00 F1, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

Ore 22.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207)

REPLICHE SKY SPORT F1 GP MIAMI 2024

La sprint e le qualifiche saranno riproposte più volte su Sky Sport F1 (207).

Le repliche sono programmate ai seguenti orari:

Sprint: ore 1.30; 7.30; 10.15; 12.30; di domenica.

Qualifiche: ore 0.15 di domenica.