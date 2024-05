F1, Oscar Piastri penalizzato dopo le qualifiche a Imola: cosa è successo e cosa cambia per la Ferrari

La penalità attesa è arrivata. Si temeva che l’australiano Oscar Piastri potesse perdere la sua seconda posizione in griglia di partenza del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L’alfiere della McLaren, in piazza d’onore alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e a precedere il compagno di squadra Lando Norris, ha pagato dazio per quanto accaduto nel corso del time-attack.

Piastri, infatti, era in piena traiettoria mentre il danese Kevin Magnussen (Haas) stava affrontando la sequenza di curva 2-3 nel suo giro veloce. La presenza della McLaren ha compromesso il tentativo del danese e la situazione di “impeding” (impedimento) si è venuta a creare.

Dopo le qualifiche i due piloti sono stati ascoltati dagli Stewards che, analizzando anche i dati, hanno deciso di penalizzare con la perdita di tre posizioni in griglia il racing driver del team di Woking per aver infranto l’articolo 37.5 del Regolamento sportivo.

BREAKING: Oscar Piastri receives a three-place grid penalty for impeding Kevin Magnussen during qualifying He drops to P5 on the grid#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/3Wz62ipsIO — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Frustration for Magnussen And after a stewards’ review, a three-place grid penalty for Piastri ⬇️#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/v6tuBN799D — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Una sanzione che va a cambiare lo schieramento di domani. L’australiano, infatti, inizierà il GP dalla quinta piazzola, mentre guadagnano un posto Norris (2°) e le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (3°) e dello spagnolo Carlos Sainz (4°). Una decisione che, quindi, va ad alterare gli equilibri in vista della domenica di gara.

NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA GP IMOLA F1 2024

1. Verstappen M. Red Bull (Q3)

2. Norris L. McLaren (Q3)

3. Leclerc C. Ferrari (Q3)

4. Sainz C. Jr. Ferrari (Q3)

5. Piastri O. McLaren (Q3) *Penalizzato con tre posizioni in griglia per impeding

6. Russell G. Mercedes (Q3)

7. Tsunoda Y. RB (Q3)

8. Hamilton L. Mercedes (Q3)

9. Ricciardo D. RB (Q3)

10. Hulkenberg N. Haas (Q3)

11. Perez S. Red Bull (Q2)

12. Ocon E. Alpine (Q2)

13. Stroll L. Aston Martin (Q2)

14. Albon A. Williams (Q2)

15. Gasly P. Alpine (Q2)

16. Bottas V. Kick Sauber (Q3)

17. Zhou G. Kick Sauber (Q3)

18. Magnussen K. Haas (Q3)

19. Alonso F. Aston Martin (Q3)

20. Sargeant L. Williams (Q3)