F1 oggi in tv, GP Miami 2024: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 5 maggio, andrà in scena il GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista della Florida, realizzata nei pressi dell’Hard Rock Stadium, si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 22.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Pole-position per Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, dopo la vittoria nella Sprint Race, si è preso anche la p-1 del time-attack. Una prestazione di grande qualità di Max, che ha dovuto fare i conti con un Charles Leclerc in palla. Il ferrarista, secondo nella Sprint, ha confermato la piazza d’onore nell’attacco al tempo e proverà quest’oggi a dare fastidio all’alfiere della scuderia di Milton Keynes.

Bene anche Carlos Sainz. Lo spagnolo ha terminato in terza posizione, non troppo distante dai primi due classificati e domani vorrà approfittare della situazione al via, qualora ci fosse l’occasione di giocare un brutto scherzo a chi lo precede. Una top-5 completata dall’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, e dalla McLaren di Lando Norris da cui si sarebbe aspettati qualcosa di più.

Il GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 23.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP della Florida.

