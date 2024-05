F1, Max Verstappen: “Si vince e si perde, Lando ha meritato. Lavoreremo per tornare più forti”

Strano ma vero. Max Verstappen per la seconda volta in stagione non ha vinto una gara del Mondiale di F1 2024. In occasione del GP di Miami, appuntamento numero sei del calendario, il Campione del Mondo in carica si è dovuto accontentare del posto d’onore, cedendo il passo a un felicissimo Lando Norris, artefice di uno dei weekend dal rendimento più pazzo della storia recente.

Un risultato scaturito (anche) dall’ingresso della safety car al ventottesimo giro, fattore che ha sparigliato le carte in tavola. Alla fine dei conti, l’olandese ha rimediato un gap di +7.612rispetto al diretto avversario, precedendo le Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz, rispettivamente terzo e quarto. Una volta arrivato al parco chiuso, il fenomeno della Red Bull ha commentato a caldo la sua prova.

“Si vince si perde credo che tutti siamo abituati a questo – ha detto Verstappen – Oggi però è stata una gara complicata, già sulle medie non avevo sensazioni fantastiche: avevamo sì un vantaggio ma non come ce lo aspettavamo. Una volta entrato ai box ho sentito i tempi della McLaren e ho capito che erano molto veloci. Con le hard loro avevano più passo e Lando stava letteralmente volando. Però il secondo posto lo accetto, sono felice per Lando. Lo aspettava da tanto tempo. Non sarà la sua unica vittoria e l’ha meritato.

Verstappen, a proposito della crescita della McLaren e degli imminenti upgrade della Ferrari, ha inoltre aggiunto: “Sicuramente avremo lavoro da fare; non è stato un weekend forte sul passo gara, ma analizzeremo tutto e torneremo ancora più forti”.