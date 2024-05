Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2024: Lando Norris conquista la prima vittoria! Verstappen e Leclerc sul podio, 4° Sainz

Calato il sipario sul GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito creato attorno all’Hard Rock Stadium, dove Jannik Sinner aveva vinto il secondo Masters1000 della carriera, si è assistito a una gara particolarmente intensa di un week end nel quale piloti e team hanno dovuto in poco tempo centrare obiettivi importanti.

Il format della Sprint Race ha obbligato infatti a ottenere il meglio dalla propria macchina in breve tempo. Non è un caso che nel fine-settimana vi sia stata solo una sessione di prove libere. A seguire la Sprint Qualifying e la Sprint Race menzionata sono state territorio di conquista dell’olandese Max Verstappen, ma anche un modo per il monegasco Charles Leclerc di rifarsi, viste le piazze d’onore ottenute.

Un riscontro che si è replicato nelle qualifiche di ieri che hanno determinato lo schieramento odierno. Verstappen è riuscito nuovamente a mettere insieme il giro migliore con la sua Red Bull, ma le Ferrari di Leclerc e di un ottimo Carlos Sainz sono state efficienti. Secondo e terzo crono per gli alfieri di Maranello e l’intenzione odierna era quella di creare qualche dubbio in chi ha l’aurea di imbattibilità.

RISULTATI E CLASSIFICA GP MIAMI F1 2024

1 Lando NORRIS McLarenLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+7.612 1

3 Charles LECLERC Ferrari+9.920 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+11.407 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+14.650 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+16.585 1

7 Yuki TSUNODA RB+26.185 1

8 George RUSSELL Mercedes+34.789 1

9 Fernando ALONSO Aston Martin+37.107 1

10 Esteban OCON Alpine+39.746 1

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+40.789 2

12 Pierre GASLY Alpine+44.958 1

13 Oscar PIASTRI McLaren+49.756 2

14 Guanyu ZHOU Kick Sauber+49.979 1

15 Daniel RICCIARDO RB+50.956 1

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+52.356 2

17 Lance STROLL Aston Martin+55.173 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+64.683 3

19 Alexander ALBON Williams+76.091 2

20 Logan SARGEANT Williams– 1