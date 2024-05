F1, Lando Norris: “Contento del terzo posto, siamo arrivati vicinissimi a Verstappen”

Lando Norris sorride dopo aver centrato la terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola, abbiamo assistito a tre manche vissute con il cuore in gola, con eliminazioni pesanti (Alonso nella Q1 e Perez nella Q2), ma il solito risultato in prima posizione.

La pole position, infatti, va a Max Verstappen in 1:14.746, con 74 millesimi su Oscar Piastri e 91 proprio su Lando Norris. Quarto Charles Leclerc a 224 millesimi, davanti a Carlos Sainz, quinto a 487. Sesta posizione per George Russell a 488, settimo Yuki Tsunoda a 719, ottavo Lewis Hamilton a 758, nono Daniel Ricciardo a 928, mentre completa la top 10 Nico Hulkenberg a 1.234.

Al termine della Q3, il pilota classe 1999 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Il mio giro? Direi che è stato ottimo. Sono felice di questo terzo posto, ma soprattutto del fatto che siamo stati vicinissimi alla vetta. Dopotutto siamo racchiusi in tre in nemmeno un decimo. I margini sono minimi. Una bellissima giornata per Oscar Piastri e per il team nel complesso. Ottimo lavoro”.

Lando Norris, dopo il successo di Miami, prosegue nel suo racconto: “Non vedo l’ora che sia domani. Il podio? Ci stiamo abituando a quelle posizioni. Intanto essere davanti alle Ferrari è un buon inizio. Speriamo di disputare una buona gara. I dettagli saranno tanti. Partenza, curva 1, strategie. Vedremo”.