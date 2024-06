Tuffi, Elettra Neroni e Matilde Borello convincono e approdano alla Finale dal metro negli Europei 2024

Sprazzi d’azzurro ci sono quest’oggi nella vasca del Serbian Institute For Sports And Sports Medicine di Belgrado (Serbia), dove fino al 23 giugno terranno banco le gare degli Europei di tuffi. Messa alle spalle la prova del Team Event, che non ha visto protagonista l’Italia, è spettato stamane a Elettra Neroni e a Matilde Borello tenere alto il vessillo italico nei preliminari della prova femminile dal metro.

Le due nostre portacolori hanno conquistato la qualificazione per la Finale odierna, in programma dalle 16.55. Neroni ha totalizzato lo score di 237.00 (terza), ottenendo il punteggio più alto con l’uno e mezzo ritornato (50.40), e avendo un rendimento sufficiente con l’uno e mezzo rovesciato (48.00) e il doppio e mezzo avanti (48.10). Qualche problema in più con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (46.80) e l’uno e mezzo indietro (43.70).

Per quanto concerne Borello, il riscontro totale è stato il sesto di 218.55, venendo premiata con l’uno e mezzo ritornato (49.20) e faticando un pochino nel resto della rotazione. Il riferimento è in particolare all’uno e mezzo indietro (37.95). Tuttavia, una prestazione consistente per lei, che cercherà di fare meglio nell’atto conclusivo.

Davanti a tutte troviamo le due svedesi Elna Widerstroem (241.90) ed Emilia Nilsson Garip, che hanno terminato rispettivamente con 241.90 e 239.45, non distantissime quindi da Neroni. Widerstroem ha fatto vedere ottime cose con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (55.90) e con il doppio e mezzo avanti (54.60).