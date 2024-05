F1, Max Verstappen: “Non sarà il nostro miglior weekend. McLaren e Ferrari saranno vicine”

Max Verstappen non vuole fermarsi e lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, Il tre-volte campione del mondo, reduce dal successo di Imola, vuole il bis della passata stagione sulle viuzze del Principato, ma i piedi sono ben saldi al terreno.

L’olandese getta acqua sul fuoco sul fine settimana che si aspetta: “Siamo su una pista totalmente diversa rispetto a Imola. Penso che guardando al tracciato probabilmente non sarà la nostra pista migliore perchè la nostra vettura di solito fatica sugli avvallamenti e sui cordoli. Abbiamo lavoro e penso che in ogni pista siamo migliorati sulle curve più lente”.

“Non penso che sarà il nostro miglior weekend – prosegue – ma Monaco non è mai lineare. A volte sei pronto a dominare ma manchi il weekend. Ci sono tante incognite da valutare. A Imola abbiamo iniziato male ma abbiamo cambiato passo. Spero di non dovermi trovare di nuovo in quelle condizioni. Il record di pole position? Non è per niente facile mettere assieme un giro perfetto qui. Sono reduce da un filotto di prestazioni che non avevo mai avuto in carriera, ma qui tutto è diverso”.

Ultima battuta sui valori che il nativo di Hasselt si aspetta in pista: “Direi che la Ferrari è andata molto forte qui negli ultimi anni, mentre la McLaren nelle ultime due gare ha compiuto bei passi avanti occhio a Monaco sempre sorprese. Ocon ottimo giro un anno fa se hai fiducia. Nel complesso i valori si sono avvicinati. Cercheremo di farci trovare pronti al 100%”.