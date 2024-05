F1, Charles Leclerc: “Weekend speciale per me a Monaco. Se sabato non fossi in lotta per la pole sarei sorpreso”

Charles Leclerc è pronto per il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il padrone di casa per eccellenza cercherà il grande successo nel tracciato del Principato, che spesso ha regalato al monegasco grandi soddisfazioni al sabato, e cocenti delusioni alla domenica.

Dopo il weekend di Imola, nel quale la scuderia di Maranello ha portato un corposo pacchetto di aggiornamenti, la curiosità sarà capire come risponderà la SF-24 ai sali-scendi di Montecarlo, con le sue curve iconiche e lentissime. Il padrone di casa numero uno proverà finalmente a trionfare nelle sue strade di sempre.

“Mi sento bene ed è sempre una sensazione speciale la settimana di Monaco. Lo è per tutti. figuriamoci per me che sono nato e cresciuto qui. Siamo stati competitivi fino a qui per cui speriamo di esserlo anche qui. Purtroppo, negli anni scorsi, il weekend non si è mai concluso come avremmo voluto. Penso che ci siamo preparati nel migliore dei modi e confidiamo di fare bene questa volta. La questione legata al motore? Red Bull e McLaren hanno saputo gestire meglio le cose a Imola. Vedremo se saremo in grado di pareggiare”.

Charles Leclerc non ha mai centrato il podio a Monte Carlo. Non è l’obiettivo principale per il monegasco. “Non mi interessa tanto. Secondo o terzo posto non sono cose che mi entusiasmano. La vittoria deve essere il nostro obiettivo. Nelle ultime gare abbiamo visto che noi con Red Bull e McLaren siamo piuttosto vicini in qualifica. Sappiamo quanto le qualifiche siano fondamentali qui. Se sarò in pole position sarò più vicino all’obiettivo della vittoria. Qui, trovandoci su una pista particolare, partiamo tutti da zero, ma non penso che l’andazzo sarà molto diverso da quanto visto nelle ultime gare. Se non fossimo in lotta per la pole sarei sorpreso”.