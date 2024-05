F1, i promossi e bocciati del GP di Miami 2024: Norris si sblocca, Leclerc lotta, Perez male, Magnussen da fermare

I PROMOSSI

LANDO NORRIS (McLaren): dopo 11o Gran Premi e 15 podi, finalmente arriva la prima vittoria della carriera. Non fatevi tratte in inganno dalla questione legata alla Safety Car. Quel colpo di fortuna non ha certo cambiato quello che si è visto in pista. La McLaren del pilota inglese era la più veloce in pista e ha dominato dopo la ripartenza, risultando sempre più veloce di Verstappen. Chapeaux Lando!

CHARLES LECLERC (Ferrari): un weekend nel quale ha fatto il massimo. Dopo aver completato un solo giro nell’unica sessione di prove libere del venerdì, vive tra qualifiche e gare. Dando sempre il massimo. Creandosi il feeling spingendo al massimo. Anche ieri centra un terzo posto tutt’altro che scontato. Il monegasco sta tornando ai suoi livelli.

LEWIS HAMILTON (Mercedes): chiude sesto a meno di 2 secondi da Sergio Perez. Nonostante tante difficoltà, il Re Nero continua a dare dimostrazione di non avere la minima voglia di mollare. Prova in ogni modo a passare il messicano nonostante una vettura più lente. Si diverte e fa il massimo. Da separato in casa. Non è da tutti.

YUKI TSUNODA (Racing Bulls): che gara! Il giapponese centra un ottimo settimo posto e conferma il suo ottimo inizio di stagione. Dopo aver applaudito il compagno Daniel Ricciardo nella Sprint Race, nella gara lunga ha fatto vedere a tutti di essere davvero in forma e un grande pilota.

I BOCCIATI

SERGIO PEREZ (Red Bull): un anno fa il suo crollo verticale iniziò proprio dopo la gara di Miami. Quest’anno saluta la Florida con prestazioni opache e pochi sorrisi. Ieri, poi, rischia una frittata epocale al via sfiorando il proprio compagno e, nel complesso, una serie di tamponamenti con un errore in staccata davvero notevole. Non si riprende più e fa da comparsa.

KEVIN MAGNUSSEN (Haas): imbarazzante. Tra Sprint Race e gara colleziona più penalità che buoni giri. Un pilota troppe volte sopra le righe. Eccessivo e aggressivo oltre il limite. Manda contro il muro anche Logan Sargeant.

VALTTERI BOTTAS (Kick Sauber): ormai ci siamo dimenticati che corre in Formula Uno. Mai un guizzo, mai una prestazione di livello. Ieri prende anche la paga da Guanyu Zhou…