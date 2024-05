Eurolega, il Real Madrid batte ancora il Baskonia e vola alle Final 4. Fenerbahce, vittoria vitale su Monaco

Real Madrid e poi tutte le altre. In archivio tutte le gare-3 dei quarti di finale di Eurolega, con due partite disputate questa sera. Tra cui spicca il successo dei Blancos, che superano il Baskonia e sono la prima squadra ad accedere alla Final 4 di Berlino.

Sfida vibrante tra le due spagnole, in un match finito anche in ritardo a causa del malfunzionamento del cronometro che ha tenuto il match ‘in freezer’ per una ventina di minuti. Nel finale sono cinque punti in fila di Facundo Campazzo a dare respiro alla squadra di coach Mateo, ma il migliore è Guerschon Yabusele con 23 punti e 7 rimbalzi, sotto canestro da notare i 12+13 rimbalzi di Walter Tavares, mentre la coppia Campazzzo-Sergio Rodriguez firma 17 dei 28 assist totali per il 102-98 finale.

Il Fenerbahce fa invece la sua parte e tiene fede al fattore casalingo, passando a condurre la serie sul Monaco grazie al successo per 89-78. Sfida che viene vinta grazie alla resa nei quarti centrali, da 50-37, e approfittando dello scarso 4/21 avversario da tre punti. Cinque giocatori in doppia cifra per il Fener, il migliore è Biberovic con 14 punti, che con Papagiannis contiene l’ultimo tentativo dei transalpini di rientrare.