Eurolega, Sloukas trascina al pari il Panathinaikos sul Maccabi. Real Madrid sale 2-0 sul Baskonia

Prime due partite di gara-2 per i playoff di Eurolega. Il Panathinaikos si rimette in marcia e riesce ad impattare sull’1-1 la serie contro il Maccabi Tel Aviv. Dopo un primo quarto in cui gli israeliani riescono a tenere a bada gli ellenici, il Pana ribalta la partita come un calzino nel secondo parziale, stravinto per 31-11, toccando poi anche il +18 nel terzo quarto.

Il Maccabi però non è domo e con un break di 15-0 si riavvicina fino al -3, prima di finire le energie per il 95-79 del finale. Dopo l’errore che è costato gara-1, arriva la vendetta di Kostas Sloukas, autore di 29 punti con un complessivo 12/16 al tiro e 4 assist.

Il Real Madrid firma invece il 2-0 contro il Baskonia. Blancos che, dopo aver provato a scappare un paio di volte durante il primo tempo, danno la spallata decisiva nella seconda metà del terzo parziale, allungando, per poi lasciar scorrere i titoli di coda alla partita con un altro parziale di 11-0 in avvio di ultimo quarto.

Finisce 101-90, con entrambe le squadre che tirano molto bene da tre punti (14/29 per i padroni di casa, 16/34 per gli ospiti), Facundo Campazzo domina la partita con 24 punti e 7 assist accompagnato da un ottimo Yabusele da 16 punti ed un redivivo Llull da 13. Non bastano dall’altra parte i 20 di Marinkovic, mentre Howard si ferma a 12.