Basket, Luca Banchi: “Abbiamo meritato di vincere, siamo ad una vittoria dai playoff”

Spalle al muro per la prima volta in stagione, la Virtus Bologna compie una vera impresa ed espugna il Sinan Erdem Dome di Istanbul, sconfiggendo in volata l’Efes 67-64 nel primo turno dei play-in di Eurolega 2023-2024. I bianconeri, da testa di serie numero 10 dopo la regular season, hanno dunque eliminato definitivamente i turchi (#9 del seeding) dalla manifestazione e si giocheranno tutto venerdì sera a Vitoria contro il Baskonia in un vero e proprio spareggio su partita secca per accedere ai playoff.

“Sono orgoglioso. Siamo stati solidi e determinati. Abbiamo scelto di abbracciare questa opportunità, con tutto quello che abbiamo costruito in una stagione lunga. Grande rispetto per l’Efes, ma noi stasera abbiamo davvero meritato di vincere e di avere un’altra partita venerdì. Siamo a una vittoria dai playoff, andiamo avanti. A livello di partite del genere conta ogni singolo possesso, e tutti i giocatori possono cambiare la partita”, dichiara Luca Banchi in conferenza stampa.

“Abbiamo il potenziale per vincere a Vitoria. Non abbiamo esperienza dei play-in, anche perché è la prima volta che si disputano. Stasera abbiamo visto cosa significa. Si gioca con meno lucidità, più palle perse, il linguaggio del corpo era quello di due squadre che volevano vincere. Abbiamo messo entrambi il massimo dell’energia in campo, e siamo stati un pochino meglio di loro”, commenta il coach delle Vu Nere.

“Fin dalle ultime battute del primo quarto e nel secondo avevo la sensazione che potessimo chiudere con un vantaggio più significativo, ma ci sono state chiamate orribili. Ma questo tipo di difesa ci ha dato la possibilità di scavare il solco nel primo quarto. E il rientro rapido dal -11 ha dato a tutti la consapevolezza di essere in sintonia con la partita”, conclude l’allenatore della Virtus.