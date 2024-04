Baskonia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024: programma play-in, orario, tv, streaming

Superato il primo scoglio con un’impresa epica, la Virtus Bologna non vuole fermarsi e si appresta ad affrontare in trasferta il Baskonia nel secondo play-in, di fatto un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai playoff dell’Eurolega 2023-2024 di basket maschile. Si tratta di uno scontro diretto su partita secca senza un domani per entrambe le formazioni, che in caso di vittoria sfiderebbero il Real Madrid ai quarti di finale (serie 3 su 5).

Le Vu Nere sono reduci dal successo esterno in casa dell’Efes Istanbul, una delle squadre più in forma d’Europa, mentre i baschi hanno perso nettamente a Belgrado in campo neutro contro un lanciatissimo Maccabi Tel Aviv. Si incrociano l’ottava e la decima classificata della regular season, nuovamente a confronto sette giorni dopo l’ultimo turno di stagione regolare.

Venerdì scorso fu il Baskonia ad imporsi in volata alla Fiera di Bologna, conquistando così l’ottavo posto ed il diritto di giocare davanti al proprio pubblico il play-in decisivo. L’ultimo precedente disputato a Vitoria però sorride a Marco Belinelli e compagni, che trionfarono il 14 dicembre 2023 per 91-81. Vedremo questa volta chi la spunterà, con la palla a due prevista venerdì 19 aprile alle ore 20.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Baskonia-Virtus Bologna, spareggio per accedere ai playoff 2024 di Eurolega. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, Now e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA PLAY-IN EUROLEGA

Venerdì 19 aprile

Ore 20.30 Baskonia-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Max (205)

