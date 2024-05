Equitazione, Piazza di Siena 2024: i convocati dell’Italia. Ci sono De Luca e Casadei

Per l’Italia del salto ostacoli che guarda al Piazza di Siena 2024, uno dei più importanti concorsi equestri al mondo, il dado è tratto. La Federazione Italiana Sport Equestri ha infatti reso noto l’elenco dei convocati per l’evento romano, che si terrà nella spettacolare cornice di Villa Borghese dal 22 al 26 maggio prossimo.

Saranno 5 i binomi a far parte della squadra che concorrerà per la Coppa delle Nazioni, in programma venerdì 24 maggio dalle ore 14.30, mentre altri 10 saranno in concorso a titolo individuale, con infine altri 12 binomi iscritti per partecipare alle altre gare dell’evento.

Di seguito l’elenco completo dei selezionati dal Capo equipe Marco Porro: all’interno dei 5 binomi scelti spiccano sicuramente i nomi di Giulia Martinengo Marquet, che aveva ottenuto la chiamata per l’evento aggiudicandosi i Campionati Italiani, e quelli di Lorenzo De Luca e Giacomo Casadei, questi ultimi molto impegnati a livello internazionale con la Global Champions League e il Global Champions Tour: Emanuele Gaudiano, invece, sarà in gara ma a titolo individuale.

Ecco la lista degli azzurri convocati

Squadra italiana Coppa delle Nazioni

Emanuele Camilli su Odense Odevelt

Carabiniere Giacomo Casadei su Marbella du Chabli

1° Aviere scelto Lorenzo De Luca su Cappuccino194/Curcuma Il Palazzetto

1° Graduato Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’Isle

1° Aviere scelto Luca Marziani su Lightning

Capo equipe: Marco Porro

Convocati a titolo individuale (con necessità di qualifica)

Piergiorgio Bucci su Hantano

Agente Francesca Ciriesi su Cape Coral

Antonio Maria Garofalo su Conquestador

1° Aviere scelto Giampiero Garofalo su Gasphar

Appuntato Scelto Emenuale Gaudiano su Julius. D

Guido Grimaldi su Messi 7

Appuntato Scelto QS. Massimo Grossato su Cash du Pratel

Caporale Nico Lupino su Chaccandro

Riccardo Pisani su Oliver Van’t Heike

Graduato Scelto Alberto Zorzi su Cortez Van’t Klein Asdonk Z

Convocati a titolo individuale (senza Gran Premio Individuale)

Giacomo Bassi su Cape Cod

1° Graduato Emilio Bicocchi su Excalibur

Fabio Brotto su Vanità delle Roane

Elisa Chimirri (Young Rider) su Calandro Z

Graduato Guido Franchi su Enjoy One

Eugenio Grimaldi su Ibiza

Neri Pieraccini su Oakley Van Dorperheide

Gianluca Quondam Gregorio su Chaccbay

Giuseppe Rolli su Eiffel de Hus

Martina Simoni (Young Rider) su Cachgon E

Roberto Turchetto su Heidelberg

Francesco Turturiello su Quite Balou