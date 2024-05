Equitazione: Cristhoper Burton va in testa dopo il round di dressage nella Nations Cup di Millstreet

Il round di dressage della seconda tappa della Nations Cup 2024 di completo, per quanto riguarda l’equitazione, si è ufficialmente concluso a Millstreet. Ecco come sono andate le cose nella classifica definitiva di questa specialità.

A comandare la graduatoria individuale è l’australiano Cristhopher Burton che, in sella a Shadow Man, ha messo insieme uno score del 74,28%, che gli vale 25,7 penalità. Alle sue spalle il connazionale Andrew Barnett, montante Go Tosca (che fa parte del concorso a squadre), secondo a 29,0, e il tedesco Felix Etzel, (su TSF Polartanz) terzo a 29,2; anche lui come Burton in gara solo a titolo individuale.

Domani sarà il momento del round di salto ostacoli, mentre domenica il programma si chiuderà con il cross country.

Al momento la classifica a squadre è così strutturata: Australia prima a 99,4, Nuova Zelanda seconda a 99,7, poi gli Stati Uniti terzi a 103,2 e infine al quarto e quinto posto la Gran Bretagna (105,0) e l’Irlanda (107,4).