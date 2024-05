Elisabetta Cocciaretto raggiante: “Ho giocato con il cuore per raggiungere gli ottavi al Roland Garros e sulle Olimpiadi…”

Una grandiosa Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana, per la prima volta in carriera, ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale di un Major. Sulla terra rossa del Roland Garros, Cocciaretto ha regolato la russa Ljudmila Samsonova e ha realizzato un sogno, cioè quello di essere nella seconda settimana di uno Slam. Un traguardo importante anche perché l’ambizione era anche quella di conquistarsi un posto alle Olimpiadi.

“Sono molto soddisfatta della mia prestazione. Avevo iniziato molto bene la mia partita, poi ho cominciato a pensare troppo e la mia avversaria mi ha recuperato nel primo set. Allora mi sono detta di giocare con il cuore e di aggredire la palla, andandomi a prendere il punto e posso dire che ha funzionato“, le prime parole in conferenza stampa di una sorridente Elisabetta.

“Un traguardo che sognavo di raggiungere e per cui ho lavorato tanto con il mio allenatore Fausto (Scolari, ndr), che mi ha fatto anche da psicologo. Un segreto è sicuramente dipeso dal fatto di accettare quanto accade in partita, senza farsi prendere dalla frustrazione. In una partita di tennis ci sono dei momenti in cui la rivale gioca meglio e in quelle circostanze bisogna rimanere lì e non crearsi cose in testa“, ha spiegato la tennista italiana.

E poi il traguardo olimpico: “Un risultato dalla valenza duplice perché credo in questo modo di rientrare in chi andrà ai Giochi. Sono felicissima anche per questo, ne parlavo anche con Luciano Darderi in questi giorni. Noi siamo un gruppo di giocatrici e giocatori e quasi tutti coetanei. Quando ho finito la mia partita, ho incrociato Matteo Arnaldi, che conosco da una vita, e ci siamo dati il cinque e gli ho fatto l’in bocca al lupo. Abbiamo trascorso con lui, Musetti e altri tanti partite quando eravamo bambini e il fatto di ritrovarsi alle Olimpiadi è una cosa molto emozionante“.

In conclusione, in vista della sfida contro la statunitense Coco Gauff (n.3 del mondo): “Dovrò giocare in maniera ancor più aggressiva, cercando di anticiparla specialmente sul lato del dritto, dove può avere dei punti deboli. L’idea è questa, vedremo“.