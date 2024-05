Elena Micheli non farà la finale di World Cup di pentathlon: la spiegazione rassicurante

La Finale della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno si disputerà ad Ankara, in Turchia, da domani, mercoledì 22, a domenica 26 maggio: gli azzurri qualificati sono cinque, ma solo quattro saranno al via della competizione, ovvero Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri).

Non prenderà parte alle gare turche, infatti, Elena Micheli (Carabinieri), costretta alla rinuncia per un problema alla schiena, comunque già in fase di recupero. L’azzurra, sul podio in stagione in Coppa del Mondo a Budapest, ad inizio annata era stata già fermata da una fascite plantare che l’aveva tenuta ferma ai box per 5-6 settimane, facendole saltare anche il Campionato Italiano Senior.

La spiegazione è fornita dalla stessa azzurra al sito federale: “Lunedì ho avuto un problema alla schiena. Sono rimasta ferma un paio di giorni e sto recuperando. Purtroppo il tempo è stato troppo poco per poter recuperare ed essere certi di non rischiare una ricaduta, vista la vicinanza con la partenza e l’inizio della finale di World Cup. Ad oggi sto bene, riesco a fare tutto, solo che non so come potrebbe reagire il mio corpo a uno sforzo come quello della gara, visto che si tratta di un problema che se non viene recuperato perfettamente rischia una ricaduta“.

Elena Micheli conclude rassicurando: “Quindi per evitare di incorrere nello stesso problema a distanza di poco tempo e stare di nuovo ferma, abbiamo deciso, con il parere del medico federale, in via preventiva di non partire per la gara, per dare il tempo al mio corpo di recuperare al 100%. E’ stata una scelta precauzionale perché ad oggi sto bene e riesco a fare tutto ma non so se sarei stata in grado, mercoledì, di fare una gara“.