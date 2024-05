Dove vedere in tv Venezia-Schio, orario gara-1 finale A1 basket femminile 2024: programma, canale, streaming

Sarà ancora Umana Reyer Venezia-Famila Wuber Schio la finale scudetto che prende il via questa sera al Taliercio. La squadra di Andrea Mazzon contro quella di Giorgios Dikaioulakos, la seconda volta di un confronto all’ultimo atto tra le due: questi i grandi temi.

Quell’unica occasione di sfida tra le due in finale scudetto arrivò nell’annata 2020-2021, che poi vide le veneziane conquistare il primo titolo tricolore della loro storia. Quest’anno è tutto all’insegna dell’equilibrio più totale, tra due squadre che peraltro esprimono un basket diversissimo per tipo di base da cui partono. In pratica, l’incontro di due fuochi, ma solo uno brillerà ancora.

Gara-1 di finale scudetto tra Reyer Venezia e Famila Schio si giocherà oggi alle ore 21:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

