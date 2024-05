Dove vedere in tv Fognini-Evans oggi, orario ATP Roma 2024: programma, canale, streaming

Fabio Fognini torna ancora una volta al Foro Italico di Roma, a 19 anni dalla sua prima partecipazione (qualificazioni nel 2005). In quella che è un’apparizione senz’altro in grado di infiammare il Centrale del Foro Italico, il taggiasco sfida agli Internazionali d’Italia Dan Evans, e anche il britannico ha una sua longevità.

Incredibilmente, nonostante i due siano passati professionisti l’uno (Fognini) nel 2004 e l’altro (Evans) nel 2006, si sono incontrati soltanto una volta, a Dubai nel 2020, con successo del britannico per 3-6 6-4 7-5 al primo turno. Chiaramente la traiettoria sportiva del classe 1990 di Birmingham è molto diversa da quella del ligure, anche per le infinite peripezie legate alla sfera privata. Per entrambi, all’atto pratico, l’operazione è quella del rilancio.

Il match tra Fabio Fognini e Daniel Evans aprirà la sessione serale sul Centrale del Foro Italico di Roma alle ore 19:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) a seconda delle scelte di programmazione, e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FOGNINI-EVANS, ATP ROMA 2024 OGGI

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Darderi (ITA)-Shapovalov (CAN) [PR] – 1° turno ATP

Non prima delle ore 13:00 Osaka (JPN)-Burel (FRA) – 1° turno WTA

A seguire Kenin (USA)-Bronzetti (ITA) – 1° turno WTA

Sessione serale

Ore 19:00 Fognini (ITA) [WC]-Evans (GBR) – 1° turno ATP – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 20:30 Errani (ITA) [WC]-Anisimova (USA) – 1° turno WTA

