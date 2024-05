Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, orario semifinale doppio ATP Roma 2024: programma, canale, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori cercano la loro prima finale agli Internazionali d’Italia 2024 in carriera. E, in particolare, puntano a fare qualcosa di più: è dal 1991 che un giocatore italiano non raggiunge l’ultimo atto di specialità al Foro Italico capitolino.

Allora ci riuscì Omar Camporese, che in compagnia di Goran Ivanisevic (non proprio uno qualsiasi) batté Luke Jensen e Laurie Warder (USA e Australia) per 6-2 6-3. Per il resto, una coppia tutta italiana la si deve far risalire a Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, con le loro sette finali senza mai vincerne una (compresa quella interrotta e mai ripresa del 1960; a Pietrangeli toccò poi un’altra finale nel 1966 con Cliff Drysdale). L’obiettivo, insomma, è di quelli che portano sulle rampe della storia del tennis tricolore, in un’edizione che, se nel singolare è andata a variabili livelli di fortune e sfortune, in doppio ha dato parecchi sorrisi. Quest’oggi, però, i due dall’altra parte della rete non sono facili: Marcelo Arevalo ha vinto il Roland Garros 2022 quando giocava con Rojer, Pavic di Slam ne ha tre in tasca, assieme all’oro olimpico del 2021.

La semifinale di doppio tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori e Marcelo Arevalo e Mate Pavic si giocherà alle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 OGGI

Sabato 18 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 12:00 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA)-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) – Semifinale doppio ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

A seguire Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [1]-Bublik (KAZ)/Shelton (USA) – Semifinale doppio ATP

Ore 17:00 Swiatek (POL) [1]-Sabalenka [2] – Finale WTA

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport