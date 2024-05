Djokovic è stato colpito in maniera involontaria! Il video incredibile che scagiona lo spettatore

Novak Djokovic è stato colpito alla testa da una boraccia proveniente dagli spalti al termine del confronto vinto contro il francese Corentin Moutet al Masters 1000 di Roma. Il numero 1 del mondo si stava recando negli spogliatoi dopo il successo valso la qualificazione al secondo turno degli Internazionali d’Italia, quando all’improvviso una borraccia è caduta dalla tribuna. Il tennista serbo si è accasciato al suolo e ha riportato anche un taglio.

Inizialmente non si era capito se l’episodio fosse stato causato da un gesto volontario di uno spettatore o se fosse soltanto il frutto di uno sfortunato incidente. Nel corso della serata sono emerse nuove immagini che hanno svelato quanto successo: un tifoso si è piegato per richiedere un autografo al giocatore, dalla tasca laterale dello zaino dello spettatore è caduta la borraccia, che per un caso fortuito è finita sulla testa dell’atleta.

Il tifoso si è immediatamente accorto di quanto successo è infatti si è portato la mano alla bocca, visibilmente colpito dall’episodio. Fortunatamente Nole non si è fatto nulla, è stato medicato subito dopo ed è tornato in albergo. Tra un paio di giorni tornerà in campo per disputare il match di terzo turno sulla terra rossa della capitale.

VIDEO BORRACCIA COLPISCE DJOKOVIC