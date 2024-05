Djokovic colpito in testa da una borraccia e sanguinante a Roma. Come sta il n.1? – VIDEO

Novak Djokovic ha sconfitto il francese Corentin Moutet al suo esordio nel Masters 1000 di Roma. Il tennista serbo si è imposto con l’agevole punteggio di 6-3, 6-1 e si è così qualificato al terzo turno degli Internazionali d’Italia, dove affronterà il cileno Alejandro Tabilo.

Il numero 1 al mondo proseguirà la propria avventura sulla terra rossa della capitale, dove è uno dei grandi favoriti della vigilia per alzare al cielo il trofeo. Il 36enne ha dominato l’incontro ed è parso decisamente brillante, fornendo una buona prestazione nella città eterna a un mese dalla battuta d’arresto contro il norvegese Casper Ruud nella semifinale di Montecarlo.

Al termine dell’incontro Novak Djokovic è stato colpito alla testa da una borraccia, proveniente dagli spalti. Al momento non è ancora chiaro se sia stata gettata intenzionalmente da uno spettatore (come pare): il gesto sarebbe deprecabile e assolutamente da condannare. Non è però da escludere lo sfortunato incidente, ovvero che la borraccia sia caduta per un caso fortuito.

L’atleta si è accasciato a terra e si è tenuto la testa con le mani. Il 24 volte Campione Slam, che poi è stato aiutato a rialzarsi ed è rientrato negli spogliatoi coprendosi la testa, avrebbe subito un taglio e sarebbe uscito del sangue dalla ferita. Non dovrebbe essere qualcosa di grave, il ribattezzato Nole dovrebbe tornare in campo tra un paio di giorni per il suo prossimo confronto a Roma.

La direzione degli Internazionali d’Italia ha poi fatto sapere che “Novak Djokovic all’uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori. È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione“.

VIDEO BORRACCIA IN TESTA A DJOKOVIC