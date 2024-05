Come sta Elisa Balsamo dopo la caduta? Due fratture, ma le Olimpiadi sono salve!

La caduta è stata terribile, la situazione dopo l’arrivo è stata tragica, con diversi minuti di attesa e la barella che è arrivata per portare in ambulanza Elisa Balsamo. Adesso, con le acque calme, per fortuna l’allarme sembra essere rientrato.

L’ex campionessa del mondo è finita a terra in volata nella prima tappa della Vuelta a Burgos, impattando contro le transenne ad altissima velocità, senza poter controllare la bicicletta. Tanti attimi di paura, sia per le compagne di squadra, che per i tanti tifosi dell’atleta lombarda.

Molta attesa per conoscere le condizioni fisiche, ma un sospiro di sollievo è arrivato con il comunicato della Lidl-Trek: “Una valutazione iniziale e le scansioni hanno rivelato un osso nasale fratturato ed una commozione cerebrale per Elisa Balsamo dopo l’incidente nella prima tappa, insieme al secondo metacarpo fratturato”.

Al momento dunque l’allarme sembra essere rientrato, l’augurio è quello che la ripresa possa essere la migliore possibile per l’atleta tricolore, la quale può puntare ancora il mirino verso le Olimpiadi di Parigi, grande obiettivo di quest’anno.