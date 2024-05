Come cambia il tabellone di Napolitano a Roma senza Rublev: occasione della vita se batte Jarry

Il qualificato transalpino Alexandre Muller compie l’impresa ed elimina il numero 4 del tabellone di singolare maschile, il russo Andrey Rublev, agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: il francese si impone in rimonta per 3-6 6-3 6-2 ed approda agli ottavi di finale, in programma domani, dove affronterà uno tra la wild card italiana Stefano Napolitano ed il cileno Nicolas Jarry, numero 21 del seeding.

Il tennista sudamericano, già giustiziere di Matteo Arnaldi nel secondo turno, parte sicuramente favorito contro l’azzurro, ma Napolitano, il quale finora ha disputato due ottimi match, è ora chiamato ad un nuova vittoria contro ogni pronostico per poi avere la possibilità di andare a giocarsi l’ottavo di finale proprio contro il qualificato transalpino, che lascerebbe spazio ad un esito più incerto.

Arrivare ai quarti di finale sarebbe un traguardo straordinario per Napolitano, ed eventualmente la sfida poi sarebbe in ogni caso improba, visto che l’avversario dell’azzurro uscirebbe dal match tra l’australiano Alex de Minaur ed il greco Stefanos Tsitsipas. In ogni caso, tutto ciò che potrebbe arrivare tra oggi ed, eventualmente, domani, sarebbe un’ulteriore iniezione di fiducia e di punti nel ranking per il tennista italiano.