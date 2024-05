Canottaggio, Rodini-Cesarini non difenderanno l’oro olimpico: fuori da Parigi 2024

Valentina Rodini e Federica Cesarini non potranno difendere l’oro olimpico di Tokyo. Le due azzurre non staccano il pass a cinque cerchi nel Preolimpico di Lucerna nel doppio pesi leggero, chiudendo la propria finale al quarto posto, lontano dalle prime due piazze che avrebbero dato il biglietto per Parigi.

La coppia tricolore ha confermato le sensazioni provate negli scorsi due giorni, in cui non apparivano nella migliore condizione possibile per potersi giocare fino in fondo il pass olimpico. Seconde alle spalle della Francia nel primo turno, terze in semifinale con un tempo sui 7’10”, oggi Rodini e Cesarini si sono addirittura peggiorate.

Gara stazionaria al quarto posto in 7’12”14, con le francesi Laura Tarantola e Claire Bove ad imporsi con quasi 10 secondi di vantaggio (7’02”54) avanti alla Grecia, che con Dimitra Eleni Kontou e Zoi Fitsiou va a Parigi. Anche l’Australia chiude avanti alle azzurre in 7’10”88.