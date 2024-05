Canoa velocità, poker di finali per le imbarcazioni azzurre al Preolimpico di Szeged!

Si apre a Szeged, in Ungheria, la seconda ed ultima giornata di gare su base europea di qualificazione olimpica della canoa velocità: ottime notizie in casa Italia, con le quattro imbarcazioni monoposto azzurre che approdano alle finali del pomeriggio, dove saranno a disposizione in ciascuna specialità due quote, dunque occorrerà arrivare primi o secondi per andare ai Giochi.

Nel C1 200 femminile bastano le batterie ad Olympia Della Giustina per approdare in Finale A: l’azzurra è seconda nella seconda ed ultima serie in 46″83, passando direttamente all’ultimo atto col terzo crono assoluto alle spalle delle atlete individuali neutrali Olesia Romasenko, prima in 46″31, e Yuliya Trushkina, vittoriosa nell’altra batteria in 46″51.

Nel C1 1000 maschile va direttamente in finale anche Nicolae Craciun, capace di centrare la seconda posizione nella seconda batteria con il crono di 3’55″53, che vale però il sesto tempo complessivo, dato che la prima serie era stata nettamente più veloce.

Nel K1 500 femminile ce la fa anche Agata Fantini, la quale dopo aver chiuso al quarto posto la seconda batteria in 1’56″37, nella prima semifinale si classifica terza in 1’53″63 e stacca l’ultimo piazzamento utile per il passaggio alla finale del pomeriggio.

Nel K1 1000 maschile Samuele Burgo deve passare dalle semifinali dopo il terzo posto nella prima batteria in 3’37″11, ma poi nel penultimo atto centra il secondo posto nella seconda serie con il crono di 3’30″20 ed approda alla finale del pomeriggio.