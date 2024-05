Tiro con l’arco, Europei 2024: tutti gli azzurri avanzano ai sedicesimi nell’individuale

Mattinata perfetta per l’Italia nella seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Essen (Germania). Dopo i ranking round di ieri, quest’oggi la rassegna continentale entra nel vivo con i primi scontri a eliminazione diretta nei tabelloni individuali di ricurvo e compound (nel pomeriggio toccherà alle prove a coppie miste).

Ottime notizie per i colori azzurri, con tutti gli arcieri nostrani che hanno raggiunto i sedicesimi di finale qualificandosi dunque per la giornata di domani, in cui proseguiranno le eliminatorie fino alle semifinali. Nell’olimpico femminile Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli erano già state ammesse automaticamente ai sedicesimi grazie alla prestazione del ranking round (secondo e terzo posto), proprio come Mauro Nespoli (6°) in campo maschile.

Dopo aver saltato il turno preliminare con un bye, il bronzo olimpico di Tokyo 2021 Lucilla Boari (n.19 del seeding) ha sconfitto 7-3 la belga Julie Hellemans raggiungendo le compagne di squadra ai sedicesimi. Stesso copione tra gli uomini per Alessandro Paoli (n.20) e Federico Musolesi (n.11), che hanno regolato rispettivamente il lettone Davis Blaze 7-3 e lo slovacco Juraj Duchon 6-0 proseguendo la corsa verso le medaglie.

Obiettivo sedicesimi di finale raggiunto in toto anche nella divisione compound. Al femminile erano già ammesse direttamente Elisa Roner (quinta in qualificazione) e Marcella Tonioli (settima), mentre Andrea Nicole Moccia ha dovuto battere allo shoot-off la tedesca Jennifer Walter al primo turno. Nella gara maschile avanzano invece Federico Pagnoni (shoot-off con il greco Drakiotis), Michea Godano (143-141 al tedesco Ruven Flub) e Marco Bruno (shoot-off con lo slovacco Jevsnik e 144-143 all’austriaco Preisser).