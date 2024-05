Canoa velocità, Nicolae Craciun vola a Parigi 2024 nel C1 1000! Obiettivo centrato al Preolimpico di Szeged

Saranno due le imbarcazioni dell’Italia presenti ai Giochi di Parigi 2024: dopo il C2 1000 maschile di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, che avevano staccato il pass ai Mondiali 2023, nelle gare su base europea di qualificazione olimpica della canoa velocità conquista l’ultimo slot non nominale a disposizione Nicolae Craciun nel C1 1000.

Se a Tokyo 2020 la canadese azzurra era rimasta a guardare i Giochi in tv ed il kayak aveva anche conquistato un argento con Manfredi Rizza nel K1 200, specialità non presente a Parigi 2024, i ruoli si invertiranno in Francia, in quanto Samuele Burgo ed Agata Fantini non sono riusciti a centrare l’obiettivo nel K1.

Nella finale del C1 1000 maschile Nicolae Craciun chiude al secondo posto e stacca l’ultimo pass a disposizione per i Giochi: l’azzurro chiude in 3’49″03, alle spalle dell’atleta neutrale individuale Zakhar Petrov, vittorioso in 3’47″02, ma tanto basta per andare a Parigi.

Sfiora l’impresa nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina, la quale si classifica quarta in 47″12 nella finale vinta dall’atleta neutrale individuale Yuliya Trushkina in 45″97, davanti alla magiara Kincso Takacs, seconda in 46″26 ed anch’ella alle Olimpiadi.

Settima piazza, invece, per Agata Fantini nell’ultimo atto del K1 500 femminile: l’azzurra chiude in 1’53″43 nella finale che spedisce alle Olimpiadi l’ucraina Mariya Povkh, prima in 1’50″78, e la ceca Anezka Paloudova, seconda con il crono di 1’50″84.

Settimo posto anche per Samuele Burgo nel K1 1000 maschile con il tempo di 3’34″08, nella gara che promuove alle Olimpiadi l’atleta individuale neutrale Aleh Yurenia, vittorioso in 3’30″30, ed il danese René Holten Poulsen, secondo in 3’30″97.