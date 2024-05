Mazzone e Sabatini i portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024

Luca Mazzone e Ambra Sabatini saranno i portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024, che si svolgeranno nella capitale francese da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre. A comunicare la scelta è stato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

La 21enne toscana ha conquistato la medaglia d’oro sui 100 metri (categoria T63, parliamo di atletica leggera) ai Giochi di Tokyo 2020 e ai Mondiali paralimpici disputati proprio a Parigi nel 2023 con il record del mondo di 13.98. Il 53nne pugliese è un’icona del movimento tricolore: ha conquistato ben tre medaglie d’oro alle Paralimpiadi nel ciclismo (cronometro H2 e staffetta mista H1-5 a Rio 2016, staffetta mista H1-5 a Tokyo 2020) ed è salito sul podio a cinque cerchi anche in altre cinque occasioni (doppio argento nel nuoto a Sidney 2000, poi nella prova in linea H2 a Rio 2016, a cronometro e nella gara in linea a Tokyo).

Ambra Sabatini ha dichiarato: “Stamattina ho ricevuto una telefonata che mi ha stravolto di emozione. Sarò la portabandiera alle Paralimpiadi di Parigi. Già dirlo ad alta voce mi fa battere il cuore fortissimo, sono onoratissima di poter ricoprire questo ruolo. E’ un sogno che ho sempre avuto nel cassetto, farlo proprio quest’anno è un grande onore“. Luca Mazzone ha espresso la propria soddisfazione: “È un onore al quale non avrei mai pensato e che mi ripaga di tanti anni di attività sportiva. Mi auguro che la mia storia sia esempio per tanti ragazzi“.