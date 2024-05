Lotta greco-romana, Preolimpico Istanbul 2024: assegnati i primi pass per Parigi

Si è appena conclusa la prima giornata del Preolimpico Mondiale di lotta, in corso di svolgimento a Istanbul e valevole come ultimo evento di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il programma del torneo è stato inaugurato dalle sei categorie di peso della greco-romana, in cui sono già stati assegnati complessivamente 12 pass a cinque cerchi.

Nei 60 kg raggiungono l’obiettivo della carta olimpica (non nominale) vincendo la rispettiva semifinale il russo Sadyk Lalaev e l’azero Murad Mammadov, mentre domani verrà distribuito il terzo e ultimo slot per i Giochi. Moldavia e Georgia festeggiano la qualificazione alle Olimpiadi nei 67 kg grazie a Valentin Petic e Ramaz Zoidze, mentre nei 77 kg conquistano i due ticket per la capitale francese il bulgaro Aik Mnatsakanian ed il russo Sergei Kutuzov.

Negli 87 kg volano a Parigi l’azero Rafig Huseynov ed il bielorusso Kiryl Maskevich, mentre nei 97 kg si prendono i primi due pass il finlandese Arvi Martin Savolainen ed il russo Artur Sargsian. Infine, nei pesi massimi (130 kg), si aggiudicano la quota a cinque cerchi il rumeno Alin Alexuc Ciurariu e l’azero Sabah Shariati. I quattro greco-romanisti azzurri in gara erano stati eliminati al primo turno e hanno mancato anche il ripescaggio.