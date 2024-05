Canoa velocità, Manfredi Rizza e Tommaso Freschi in finale al Preolimpico di Szeged. Eliminato il K2 500 femminile

Scattano a Szeged, in Ungheria, le gare su base europea di qualificazione olimpica della canoa velocità: nella prima giornata, dedicata alle imbarcazioni biposto, va in finale il K2 500 maschile di Manfredi Rizza e Tommaso Freschi, mentre viene eliminato il K2 500 femminile di Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio.

In palio un solo pass olimpico: occorrerà dunque vincere la finale del pomeriggio per andare ai Giochi. Manfredi Rizza e Tommaso Freschi, dopo aver sfiorato il pass diretto per l’ultimo atto nelle batterie del mattino, battuti soltanto dalla Francia nella terza serie, hanno staccato il terzo tempo utile nella seconda semifinale.

Gli azzurri, che in batteria avevano fatto segnare 1’29″76, con la Francia vittoriosa in 1’29″37, in semifinale chiudono in 1:29.32, preceduti dalla Serbia, prima in 1’28″80 e dalla Slovacchia, seconda in 1’28″89. L’imbarcazione è per questo motivo in nona corsia in finale.

Non saranno in finale, invece, le giovanissime componenti del K2 500 femminile azzurro: Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio, seste in 1’45″47 nella prima batteria del mattino, che metteva a disposizione tre pass per l’ultimo atto, in semifinale chiudono in settima posizione in 1’46″68 e vengono definitivamente eliminate.