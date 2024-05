Canoa velocità, i pass olimpici in palio gara per gara nel Preolimpico di Szeged

Nelle due giornate antecedenti la prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa velocità, si terranno sempre a Szeged, in Ungheria, le gare su base europea di qualificazione olimpica della canoa velocità: per l’Italia ai Mondiali 2023 si qualificarono soltanto Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nel C2 500 maschile.

Nel complesso saranno sei gli equipaggi azzurri in gara: mercoledì 8 si terranno le gare delle imbarcazioni biposto, nelle quali sarà in palio un solo pass olimpico. Al via i due K2 500 azzurri, composti al maschile da Manfredi Rizza e Tommaso Freschi ed al femminile da Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio.

L’Italia non è iscritta, invece, nel C2 500 femminile, mentre non potrà ovviamente prendere parte al C2 500 maschile. Non sono previste, inoltre, gare per i K4 500, né al maschile né al femminile. Giovedì 9 sarà la volta delle gare riservate alle barche monoposto, per le quali saranno a disposizione due quote olimpiche.

Nel K1 1000 maschile a difendere i colori azzurri sarà Samuele Burgo, invece nel C1 1000 maschile toccherà a Nicolae Craciun, mentre nel K1 500 femminile sarà la volta di Agata Fantini, infine nel C1 200 femminile sarà in gara Olympia Della Giustina.

PASS IN PALIO AL PREOLIMPICO DI CANOA VELOCITA’

Imbarcazioni biposto

K2 500 maschile: 1 pass

K2 500 femminile: 1 pass

C2 500 maschile: 1 pass

C2 500 femminile: 1 pass

Imbarcazioni monoposto

K1 1000 maschile: 2 pass

C1 1000 maschile: 2 pass

K1 500 femminile: 2 pass

C1 200 femminile: 2 pass