Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2024: programma, orari, tv, streaming

A Szeged, in Ungheria, dopo le gare su base europea di qualificazione olimpica della canoa velocità, si disputerà anche la prima tappa della Coppa del Mondo 2024, prevista nelle giornate tra venerdì 10 e domenica 12 maggio.

Venerdì 10 la giornata sarà completamente dedicata a batterie e semifinali delle specialità le cui finali sono previste sabato 11, giorno in cui nella sessione pomeridiana andranno in scena le batterie delle specialità in cui semifinali e finali sono previste nella sessione di domenica 12. Domenica pomeriggio classica chiusura con le gare sui 5000 metri.

Per le gare della tappa di Coppa del Mondo 2024 di canoa velocità di Szeged non è prevista la diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile in maniera gratuita sia su canoeicf.com che sul canale YouTube Planet Canoe.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CANOA VELOCITA’ SZEGED

Venerdì 10 maggio

Sessione mattutina

09.20 Batterie K4 500 femminile

09.32 Batterie K4 500 maschile

09.44 Batterie C2 500 femminile

09.56 Batterie C2 500 maschile

10.18 Batterie K1 1000 femminile

10.42 Batterie K2 500 misto

11.33 Semifinale K4 500 femminile

11.39 Semifinale K4 500 maschile

11.45 Semifinale C2 500 femminile

11.51 Semifinali C2 500 maschile

12.17 Semifinali K1 1000 femminile

12.34 Semifinale K2 500 misto

Sessione pomeridiana

14.00 Batterie C1 200 maschile

14.15 Batterie K2 500 femminile

14.39 Batterie K1 500 maschile

15.09 Batterie K2 500 maschile

15.39 Batterie C1 500 maschile

16.13 Batterie K1 200 femminile

17.23 Semifinale C1 200 maschile

17.33 Semifinali K2 500 femminile

17.51 Semifinali K1 500 maschile

18.09 Semifinali K2 500 maschile

18.27 Semifinali C1 500 maschile

18.49 Semifinali K1 200 femminile

Sabato 11 maggio

Sessione mattutina

09.35 Finale B K1 1000 femminile

09.45 Finale B C2 500 maschile

10.04 Finale A K4 500 femminile

10.11 Finale A K4 500 maschile

10.18 Finale A C2 500 femminile

10.25 Finale A C2 500 maschile

10.35 Finale A K1 1000 femminile

10.44 Finale A diretta C1 1000 femminile

10.54 Finale A K2 500 misto

Sessione pomeridiana

13.00 Finale C K1 500 maschile

13.06 Finale C K2 500 maschile

13.12 Finale C C1 500 maschile

13.18 Finale B C1 500 maschile

13.24 Finale B K2 500 femminile

13.30 Finale B K1 500 maschile

13.36 Finale B K2 500 maschile

13.51 Finale B K1 200 femminile

14.04 Finale A diretta C2 200 femminile

14.10 Finale A C1 200 maschile

14.20 Finale A K2 500 femminile

14.27 Finale A K1 500 maschile

14.34 Finale A K2 500 maschile

14.44 Finale A C1 500 maschile

14.51 Finale A diretta C2 500 misto

14.59 Finale A K1 200 femminile

16.47 Batterie K1 200 maschile

17.07 Batterie C1 200 femminile

17.32 Batterie K1 1000 maschile

18.21 Batterie C1 1000 maschile

18.52 Batterie K1 500 femminile

19.34 Batterie C1 500 femminile



Domenica 12 maggio

Sessione mattutina

08.00 Semifinali C1 200 femminile

08.20 Semifinali A K1 500 femminile

08.44 Semifinali B K1 500 femminile

09.04 Semifinali A K1 1000 maschile

09.32 Semifinali B K1 1000 maschile

09.53 Semifinali C1 1000 maschile

10.15 Semifinali K1 200 maschile

10.32 Semifinale C1 500 femminile

10.38 Finale E K1 500 femminile

10.44 Finale D K1 500 femminile

10.50 Finale C K1 500 femminile

10.56 Finale B K1 500 femminile

11.04 Finale A K1 200 maschile

11.10 Finale A C1 200 femminile

11.18 Finale A K1 500 femminile

11.25 Finale A C1 500 femminile

11.33 Finale A diretta C2 1000 maschile

11.42 Finale A K1 1000 maschile

11.51 Finale A C1 1000 maschile

11.58 Finale F K1 1000 maschile

12.05 Finale E K1 1000 maschile

12.12 Finale D K1 1000 maschile

12.19 Finale C K1 1000 maschile

12.26 Finale B K1 1000 maschile

12.33 Finale B C1 1000 maschile

12.41 Finale F K1 500 femminile

12.49 Finale B C1 200 femminile

12.54 Finale B K1 200 maschile

Sessione pomeridiana

14.04 Finale C1 5000 femminile

14.40 Finale C1 5000 maschile

15.15 Finale K1 5000 femminile

15.50 Finale K1 5000 maschile

