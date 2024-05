Calendario Europei canoa slalom 2024: programma, orari, tv, streaming

La canoa slalom vedrà andare in scena gli Europei 2024 a Tacen (Lubiana), in Slovenia, con 10 specialità, che si disputeranno da giovedì 16 a domenica 19 maggio: in programma nel complesso 5 gare maschili e 5 femminili, tra prove individuali ed a squadre.

La diretta tv degli Europei 2024 di canoa slalom non è prevista, mentre la diretta streaming sarà assicurata per le batterie su YouTube Canoe Europe, e per semifinali e finali su Eurovision Sport. La diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO CANOA SLALOM EUROPEI 2024

Giovedì 16 maggio

09.30 Batterie kayak femminile e maschile – YouTube Canoe Europe

15.00 Finali a squadre kayak femminile e maschile – Eurovision Sport

Venerdì 17 maggio

10.00 Batterie canadese femminile e maschile – YouTube Canoe Europe

15.00 Finali a squadre canadese femminile e maschile – Eurovision Sport

Sabato 18 maggio

09.00 Semifinali kayak femminile e maschile – Eurovision Sport

12.30 Finali kayak femminile e maschile – Eurovision Sport

16.00 Batterie kayak cross femminile e maschile – YouTube Canoe Europe

Domenica 19 maggio

09.00 Semifinali canadese femminile e maschile – Eurovision Sport

12.30 Finali canadese femminile e maschile – Eurovision Sport

15.30 Fasi finali kayak cross femminile e maschile – Eurovision Sport

PROGRAMMA CANOA SLALOM EUROPEI 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: batterie su YouTube Canoe Europe, semifinali e finali su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.