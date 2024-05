Calcio a 5, Meta Catania in finale scudetto. Napoli e L84 alla bella

I playoff scudetto della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 regalano gol, emozioni e spettacolo. Ecco come sono andate nel dettaglio le gare-2 delle semifinali tricolori. Dopo la vittoria in casa, la Meta Catania riesce ad espugnare, con lo score di 4-5, la tana dell’Itaservice Pesaro, assicurandosi così la serie ed il passaggio all’ultimo atto del massimo campionato italiano di futsal.

Ancora da decidere, invece, la rivale dei siciliani: dopo aver perso gara-1 con il punteggio di 7-2 in trasferta, il Napoli si è ampiamente riscattato in gara-2, travolgendo per 7-1 la L84. Un round a testa, quindi, fra campani e piemontesi: il prossimo 4 giugno si terrà la decisiva gara-3 nel torinese.

SERIE A NEW ENERGY – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI – GARA-2 (gara-3 04/06)

X) ITALSERVICE PESARO-META CATANIA 4-5 (gara-1 3-4)

Y) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-L84 7-1 (2-7)

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

META CATANIA-VINCENTE Y