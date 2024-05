Brescia-Olimpia Milano oggi in tv, gara-3 semifinale Serie A basket: orario, programma, canale, streaming

Tornano in campo Germani Brescia e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano per gara-3 di semifinale scudetto. La formazione di Ettore Messina ci arriva con un vantaggio di 2-0 sulle spalle, e forse anche più di questo, visti gli avvenimenti soprattutto di gara-2.

C’è però un’arma che va a favore della squadra di Alessandro Magro: la possibilità di avere il supporto del PalaLeonessa, atteso a sostenere a gran voce una squadra che ha bisogno di ritrovare, se non l’Amedeo Della Valle di gara-1, quantomeno una versione che sia abbastanza vicina. Rimarrà per la Germani la necessità di ritrovare quell’attacco che l’EA7 ha semplicemente ingabbiato con una prova difensiva d’altissima qualità nel secondo confronto disputato al Forum di Assago.

Gara-3 di semifinale scudetto tra Germani Brescia ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano si giocherà oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 2 ed in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BRESCIA-OLIMPIA MILANO, GARA-3 SEMIFINALE OGGI

Giovedì 30 maggio

Ore 20:45 Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 2

PROGRAMMA BRESCIA-OLIMPIA MILANO, GARA-3 SEMIFINALE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: DMAX ed Eurosport 2

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport