Basket, playoff Serie A: un Mirotic cinque stelle dà il 2-0 a Milano contro Brescia

Siamo ormai a un passo dalla finale più attesa nel campionato di basket di Serie A. L’EA7 Emporio Armani Milano si prende anche gara-2 contro la Germani Basket Brescia per 77-66 ed è ad una sola partita dalla finale scudetto. La decide Mirotic con 21 punti e 4/8 da tre punti, affiancato dai 16 di Shavon Shields; Brescia paga invece una brutta partenza, riportandosi sotto con i liberi, ma ora è spalle al muro ed è costretta alla rimonta nelle due partite al PalaLeonessa.

Partenza lampo di Milano, che attacca bene ma soprattutto stringe le maglie in difesa, così come piace a coach Messina: nei primi tre minuti e mezzo è addirittura 10-0 grazie a sette punti di Shields, Brescia si sblocca con i liberi di Bilan. L’Olimpia si affida perlopiù al tiro da tre con fortune alterne (5/13) e dall’altra parte la Germani fa estrema fatica in attacco, tirando con un 2/10 complessivo. La squadra di Diana riesce però a tenere botta grazie ai tiri liberi e chiude sotto il primo quarto per 22-14.

Massinburg e Burnell provano a suonare la carica per il 26-20 al 13′, ma Milano rimette le distanze con la tripla di Napier. I padroni di casa sembrano avere la forza per fuggire nuovamente, ma l’attacco si inceppa e Brescia si rifà sotto grazie a sei punti di Della Valle, che entra finalmente in partita: è 33-29 al 20′.

Brescia si rimette immediatamente in scia con la tripla di Gabriel ed il gioco da tre punti di Bilan per il 35 pari ma arriva la risposta di Mirotic dall’arco. Proprio il serbo (gran terzo quarto il suo) spinge le scarpette rosse con un parziale di 9-0 puntellato da una schiacciata del 44-35, che permette così a Milano di respirare e di tenere così gli avversari a distanza fino al 58-49 del 30′. La Germani non riesce ad emergere, tocca il -7 con la tripla di Petrucelli ma è il solito Mirotic a ridare la doppia cifra di vantaggio che azzera le speranze di Brescia.