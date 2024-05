Beach volley, tris azzurro di podi ma il Future di Battipaglia parla americano

Tre podi per l’Italia ma, a differenza di Cervia, niente gradino più alto per le coppie italiane impegnate nel Future di Battipaglia. Entrambe le finali, maschile e femminile, sono state perse della coppie italiane che erano riuscite a raggiungerle, Viscovich/Dal Corso e R. Orsi Toth/Bianchi, mentre Mancinelli/Mattavelli conquistano, con il terzso posto, il loro primo podio assieme.

In campo maschile Dal Corso/Viscovich avevano centrato la loro seconda finale consecutiva, dopo quella vinta a Cervia, battendo 2-0 (21-16, 21-18) sena particolari patemi i tedeschi Sagstetter/Just. In finale gli azzurri hanno trovato di fronte gli statunitensi Smith/Webber, reduci dal successo in semifinale 2-0 (21-17, 21-19) con i campioni d’Italia Benzi/Bonifazi.

In finale primo set equilibrato con scatto finale degli statunitensi che hanno avuto la meglio 21-18. Secondo set senza storia con la coppia americana in vantaggio sin dall’inizio e gli azzurri che si devono arrendere con il punteggio di 21-15. Nella sfida che valeva il terzo posto vittoria 2-1 (18-21, 21-14, 15-11) della coppia tedesca Sagstetter/Just contro Benzi/Bonifazi anche non al meglio dal punto di vista atletico.

In campo femminile non è riuscito il colpaccio a Reka Orsi Toth/Bianchi che volevano fare centro già al secondo torneo assieme ma hanno trovato la strada dalle paraguaiane Michelle/Poletti che si sono aggiudicate una finale dai due volti. Tiratissimo il primo set con le due coppie a rincorrersi e le statunitensi che vincono in volata 24-22. Secondo set senza storia con le americane avanti nettamente fin dall’inizio e brave a non farsi riavvicinare: 25-12. Terzo gradino del podio per le azzurre Mancinelli/Mattavelli che in finale hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-7) le tedesche Sude Kunst.

Semifinali:

Semifinali: Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Michelle/Poletti (PAR) 0-22 (19-21, 16-21), R. Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Sude/Kunst (GER) 2-1 (12-21, 21-19, 21-17)

Semifinali: Smith/Webber (USA)-Benzi/Bonifazi (ITA) 2-0 (21-17, 21-19), Dal Corso/Viscovich (ITA)-Sagstetter/Just (GER) 2-0 (21-16, 21-18)