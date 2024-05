Beach volley, si giocano ottavi e quarti a Brasilia! Gottardi/Menegatti (da casa) a un passo da Parigi

Sono in programma oggi ottavi e quarti di finale dell’Elite 16 di Brasilia, il terz’ultimo prima della deadline per la qualificazione olimpica e l’Italia è pronta a festeggiare la sua seconda coppia qualificata a Parigi, quella composta da Marta Menegatti e Valentina Gottardi che, a meno di sconvolgimenti, al termine di questo torneo, al quale il binomio azzurro non è iscritto, dovrebbero essere qualificate per Parigi 2023.

Le fasi eliminatorie a Brasilia hanno premiato le coppie di casa (tre già ai quarti e tre agli ottavi), mentre si sono rivisti su ottimi livelli alcuni binomi che avevano un po’ faticato nella prima parte della stagione, dalle statunitensi Nuss/Kloth che hanno vinto il loro girone ai qatarini Cherif/Ahmed, anche loro direttamente ai quarti di finale dopo il primo posto nel girone.

Si parte nel pomeriggio con gli ottav9i di finale femminili e con i fari puntati sulla sfida tra le tedesche Muller/Tillmann e le padrone di casa Carol/Barbara, mentre in campo maschile negli ottavi di finale spicca la sfida tra i redivivi statunitensi Partain/Benesh e gli olandesi Boermans/de Groot

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni. Adelmo/Mateus (BRA)-Bassereau/Lyneel (FRA) 1-2 (19-21, 21-19, 11-15), Mol/Berntsen (NOR)-Grössig/Seiser (AUT) 2-0 (21-13, 21-19), Seidl/Pristauz (AUT)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-0 (21-0, 21-0), Luini/Varenhorst (NED)-QAravena/Droguett (CHI) 1-2 (21-19, 21-23, 12-15), Vinicius/Heitor (BRA)-Grimalt/Grimalt (CHI) 0-2 (24-26, 14-21), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Canet/Rotar (FRA) 2-1 (16-21, 21-17, 15-11), Arthur/Adrielson (BRA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 2-1 (18-21, 23-21, 15-12), Crabb/Brunner (USA)-Pedro/Gabriel (BRA) 2-0 (21-14, 21-18).

Secondo turno qualificazioni. Mol/Berntsen (NOR)-Bassereau/Lyneel (FRA) 2-0 (21-17, 24-22), Aravena/Droguett (CHI)-Seidl/Pristauz (AUT) 2-0 (21-19, 21-15), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Grimalt/Grimalt (CHI) 1-2 (21-16, 16-21, 10-15), Crabb/Brunner (USA)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-0 (21-19, 23-21)

Gironi. Pool D. Bryl/Łosiak (POL)-Crabb/Brunner (USA) 2-0 (21-14, 24-22), Evandro/Arthur (BRA)-Bello/Bello (ENG) 2-0 (21-16, 21-16). Bello/Bello (ENG)-Crabb/Brunner (USA) 1-2 (18-21, 21-19, 11-15), Evandro/Arthur (BRA)-Bryl/Łosiak (POL) 2-0 (22-20, 21-19). Evandro/Arthur (BRA)-Crabb/Brunner (USA) 2-1 (21-19, 17-21, 16-14), Bryl/Łosiak (POL)-Bello/Bello (ENG) 0-2 (18-21, 17-21).

Pool C. Brouwer/Meeuwsen (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-17, 21-16), Ehlers/Wickler (GER)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-16, 21-10). Hörl/Horst (AUT)-Grimalt/Grimalt (CHI) 0-2 (16-21, 14-21), Ehlers/Wickler (GER)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (21-23, 21-16, 15-12). Ehlers/Wickler (GER)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-1 (21-14, 18-21, 15-13), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-0, 21-0)

Pool B. van de Velde/Immers (NED)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-16, 21-18), Partain/Benesh (USA)-George/Andre (BRA) 0-2 (19-21, 19-21). George/Andre (BRA)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-12, 21-17), Partain/Benesh (USA)-van de Velde/Immers (NED) 0-2 (18-21, 21-23). Partain/Benesh (USA)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-19, 21-15), van de Velde/Immers (NED)-George/Andre (BRA) 2-1 (21-17, 20-22, 16-14).

Pool A. Cherif/Ahmed (QAT)-Aravena/Droguett (CHI) 2-0 (21-14, 21-16), Boermans/de Groot (NED)-Evans/Budinger (USA) 2-0 (32-30, 21-17). Evans/Budinger (USA)-Aravena/Droguett (CHI) 2-1 (18-21, 21-11, 15-11), Boermans/de Groot (NED)-Cherif/Ahmed (QAT) 1-2 (17-21, 23-21, 13-15). Boermans/de Groot (NED)-Aravena/Droguett (CHI) 2-0 (21-19, 21-13), Cherif/Ahmed (QAT)-Evans/Budinger (USA) 2-0 (21-19, 21-14).

Ottavi di finale: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Bello/Bello (ENG), Bryl/Łosiak (POL)-Evans/Budinger (USA), Partain/Benesh (USA)-Boermans/de Groot (NED), Grimalt/Grimalt (CHI)-George/Andre (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Vieira/Chamereau (FRA)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-1 (21-15, 13-21, 15-10), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (22-20, 21-15), Klinger/Klinger (AUT)-Liliana/Paula (ESP) 2-0 (21-19, 21-19), Esmée/Zoé (SUI)-Pavan/McBain (CAN) 2-0 (21-17, 21-18), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (18-21, 16-21), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA) 2-0 (21-16, 21-14), Elize Maia/Thamela (BRA)-Taiana Lima/Talita (BRA) 2-0 (21-17, 21-14), Ittlinger/Borger (GER)-Carol Horta/Ana Luiza (BRA) 2-0 (21-16, 21-13).

Secondo turno qualificazioni: Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Vieira/Chamereau (FRA) 1-2 (16-21, 21-17, 11-15), Esmée/Zoé (SUI)-Klinger/Klinger (AUT) 2-0 (21-19, 21-17), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (12-21, 15-21), Ittlinger/Borger (GER)-Elize Maia/Thamela (BRA) 2-0 (21-14, 21-13).

Gironi. Pool D. Stam/Schoon (NED)-Ittlinger/Borger (GER) 2-0 (21-13, 21-11), Melissa/Brandie (CAN)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (19-21, 21-12, 15-11). Tainá/Victoria (BRA)-Ittlinger/Borger (GER) 2-0 (21-17, 21-19), Melissa/Brandie (CAN)-Stam/Schoon (NED) 0-2 (13-21, 18-21). Melissa/Brandie (CAN)-Ittlinger/Borger (GER) 2-0 (21-14, 24-22), Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (21-23, 21-17, 15-7)

Pool C. Carol/Barbara (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 2-1 (19-21, 21-16, 15-8), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-1 (21-16, 17-21, 15-11). Ludwig/Lippmann (GER)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (19-21, 21-15, 22-24), Nuss/Kloth (USA)-Carol/Barbara (BRA) 2-0 (21-11, 21-19). Nuss/Kloth (USA)-Esmée/Zoé (SUI) 2-0 (25-23, 21-19), Carol/Barbara (BRA)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (22-20, 21-19).

Pool B. Xue/Xia (CHN)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (18-21, 17-21), Hughes/Cheng (USA)-Hüberli/Brunner (SUI) 1-2 (21-16, 18-21, 13-15). Hüberli/Brunner (SUI)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (20-22, 26-28), Hughes/Cheng (USA)-Xue/Xia (CHN) 2-0 (22-20, 21-18). Hughes/Cheng (USA)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (16-21, 15-21), Xue/Xia (CHN)-Hüberli/Brunner (SUI) 2-0 (21-18, 21-19).

Pool A. Müller/Tillmann (GER)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-0 (21-12, 21-16), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 2-1 (18-21, 21-19, 15-10). Tina/Anastasija (LAT)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-0 (21-19, 21-17), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Müller/Tillmann (GER) 2-0 (21-15, 21-12) . Ana Patrícia/Duda (BRA)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-0 (23-21, 21-14), Müller/Tillmann (GER)-Tina/Anastasija (LAT) 1-2 (21-16, 15-21, 10-15).

Ottavi di finale: Melissa/Brandie (CAN)-Esmée/Zoé (SUI), Tina/Anastasija (LAT)-Xue/Xia (CHN), Müller/Tillmann (GER)-Carol/Barbara (BRA), Tainá/Victoria (BRA)-Hughes/Cheng (USA)