Badminton, è una giornata storica! Rosa De Marco è la prima azzurra alle Paralimpiadi!

A poche ore dalla qualificazione di Giovanni Toti, arriva l’ufficialità del pass paralimpico nel parabadminton per Rosa De Marco: per la prima volta l’Italia sarà rappresentata ai Giochi Paralimpici. Nessun azzurro era presente infatti a Tokyo 2020, quando questo sport ha fatto l’esordio nel programma delle Paralimpiadi. De Marco ha ricevuto oggi lo slot assegnatole dalla Commissione Bipartitica: la portacolori azzurra, facente parte del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, si era classificata al decimo posto nella Race to Paris.

La nota stampa della FIBa: “Il percorso del parabadminton è andato a passo spedito sin dalla sua approvazione da parte dell’ICP nel 2014 e la presenza di De Marco a Parigi a dieci anni dall’inserimento del parabadminton nei Giochi Paralimpici rispecchia uno straordinario risultato frutto dell’impegno costante messo in campo dalla Federazione nel corso di questi anni. A determinare l’ottima posizione nel ranking certamente la medaglia d’oro conquistata nell’Egypt Para Badminton International 2024, i quarti di finale raggiunti in Australia, Giappone, Inghilterra e Thailandia e gli ottavi di finale ai Campionati del Mondo“.

L’emozione di Rosa De Marco: “In questo momento sono veramente felice, non pensavo di piangere subito invece i miei sentimenti mi hanno tradita e sono scoppiata, è stato un pianto di gioia. Sono veramente contenta, ancora ho difficoltà a crederci ma la mia mente piano piano sta metabolizzando che il grande sogno sta diventando finalmente realtà. Vorrei ringraziare in primis la FIBa per avermi dato la possibilità di fare questo percorso, vorrei ringraziare il CIP per il continuo sostegno, senza di loro, tutto ciò non sarebbe accaduto. Vorrei ringraziare Enrico Galeani, l’allenatore della nazionale per tutte le nozioni e l’amicizia che mi ha dato. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei genitori, parenti e il mio ragazzo, che mi hanno sempre appoggiata per inseguire questo mio grande sogno lontana da casa. Un altro ringraziamento va al mio primo tecnico Salvo Plaia per avermi scoperta e sostenuta come un fan e un padre. Vorrei ringraziare tutto lo staff che mi segue quotidianamente a Santa Marinella, Linda Zinno la mia preparatrice atletica che mi aiuta a sviluppare corpo e mente; Daniele Carlone, il mio fisioterapista e sparring, sempre presente per ogni dolorino; Jennifer e Sonia della Segreteria Federale che dietro le quinte hanno sempre lavorato per far andare tutto liscio; Thaira per esserci stata dall’inizio, Gioele, Claudio e Antonio i miei fidati sparring, amici e fratelli; vorrei ringraziare Luigi Izzo che è stato il mio primo allenatore e Davide Izzo il primo amico nel Badminton. Vorrei ringraziare anche una nuova famiglia quella del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, sempre stata presente in maniera indiretta con i miei colleghi azzurri nelle trasferte e da qualche mese come una nuova casa“.

La soddisfazione del Presidente Federale Beninati: “Siamo particolarmente felici per la notizia odierna che ci ha comunicato BWF con l’ammissione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 della nostra Rosa De Marco. È il raggiungimento di un obiettivo perseguito da alcuni anni, da quando la Federazione ha avviato un progetto importante nel settore paralimpico, investendo risorse umane ed economiche per conseguire una qualificazione storica per la nostra organizzazione sportiva. Abbiamo creduto nella realizzazione di un “sogno” che oggi è diventato realtà e che ci permetterà di schierarci al fianco delle nazioni tecnicamente evolute a livello mondiale nella prossima rassegna paralimpica. Desidero ringraziare indifferentemente tutte le persone che, a qualsiasi titolo, tecnico o organizzativo, hanno dato il massimo per aiutare Rosa a raggiungere questo risultato. Un grazie particolare sento di esprimere al Comitato Italiano Paralimpico e al suo presidente Luca Pancalli che ci hanno sempre sostenuto in questo quadriennio. Infine, un pensiero particolare di affetto e vicinanza va anche al nostro Yuri Ferrigno che, al momento, non risulta qualificato ma che non ha lesinato in questi anni il massimo dello sforzo e sacrificio e meriterebbe di unirsi a Rosa De Marco in questa spedizione parigina”.

La gioia dell’head coach di parabadminton, Enrico Galeani: “Oggi è un giorno indelebile, un giorno che rimarrà nei nostri cuori per sempre, quello che non ho raggiunto personalmente come atleta l’ho raggiunto, anche grazie allo staff, come allenatore. Un percorso iniziato nel 2015 con Roberto Punzo nella categoria WH2, fatto di esperienze condivise, fiducia e impegno. Rosa è venuta al Centro Federale di Santa Marinella che non era ancora un’atleta agonistica, la sua strada è iniziata con l’apprendere le basi del Badminton e oggi Rosa è una atleta agonistica che si allena 30 ore settimanali. Il primo ringraziamento infatti lo voglio proprio fare a lei che ha creduto e sposato il progetto federale, trasferendosi a Santa Marinella. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, i primi allenatori, Luigi Izzo e Salvo Plaia, la Segreteria Federale in particolare a Jennifer Pizzuti e Sonia Signoracci, al Direttore Tecnico Lorenzo Pugliese che ha creduto nei nostri programmi di allenamento, al CIP, al Presidente Carlo Beninati e a tutto il Consiglio Federale. Folli sono le persone che sposano un progetto olimpico o paralimpico, fuoriclasse sono gli atleti che ci vanno“.